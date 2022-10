Belgisch bedrijf wil 77 iPads van Hengelose handelaar: ‘Wel betaald, maar niets gekregen’

Henk Bernhardt (74) inspireer­de talloze muzikanten uit deze regio, ‘als hij had gewild was hij ook landelijk bekend geworden’

HENGELO - Hij was de grote inspirator voor talloze muzikanten in deze regio. Afgelopen maandag is - na een kort ziekbed - Henk Bernhardt op 74-jarige leeftijd overleden.

