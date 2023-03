Bentelo klaar om afgestoten kerkgebouw over te nemen, ‘maar pand gaat niet voor niks weg’

(Zo goed als) groen licht, ‘Hof van Ewwert’ in Tilligte nu écht in de startblok­ken: ‘Heel belangrijk voor het dorp’

Bouwbedrijf Van der Aa kan spoedig beginnen met de bouw van zestien woningen op het voetbalveld achter het voormalige café-restaurant Ten Dam (later Ewwert’s Bar) in Tilligte. Daarmee worden de eerste stappen gezet naar meer woningen in het dorp.