Bert (55) uit Hengelo weet vrij zeker waar verborgen nazi-schat ligt: ‘Is maar één conclusie mogelijk’

‘Temptation-Ja­ri’ (22) uit Hengelo maakt indruk als volkszan­ger: ‘Dit was nogal een stap’

HENGELO - Hij komt uit een echte sportfamilie, is groot voetbalfanaat en heeft een eigen sportschool. Niet direct kenmerken die passen bij het prototype volkszanger. Toch droomt Jari Hellegers (22) uit Hengelo ‘stiekem’ van een carrière in de muziek. Opeens duikt de Twentenaar in de ene na de andere kroeg op. „Ik ben altijd te porren voor gezelligheid.”

27 januari