Bert Ankoné (80) uit Oldenzaal is een kunstenaar, maar zelf vindt-ie van niet: ‘Een ander kan dit ook, je moet alleen op het idee komen’

Zijn atelier is een bescheiden schuurtje achter de woning in Berghuizen. De werkbank ligt vol gereedschappen, in een kast staat zijn lasapparaat. Hier brengt Bert Ankoné heel wat uurtjes door. Als het niet voor één van zijn kunstwerken is, dan wel voor iets praktisch rond huis. Een roestvrijstalen onderstel voor de tuintafel bijvoorbeeld. Of bloemenmandjes van rvs voor aan de muur. Het maken van al die mooie of nuttige dingen houdt hem jong. Als hij ’s nachts ligt te draaien in bed, dan weet zijn vrouw dat hij weer een oplossing voor iets bedenkt.