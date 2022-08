Beste onderdelen blijven in nieuwe opzet voor Beckumse Muiterweek

Hoe een zoektocht naar oplossin­gen tegen buikpijn leidt tot oprichting Vehgro in Hengelo

HENGELO - Kijk niet gek op als een kok uit Bahrein op zoek is naar ingrediënten en uit komt bij Vehgro in Hengelo, een groothandel in biologische voedingsmiddelen. „Wij worden online heel goed gevonden.”

3 augustus