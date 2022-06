Bestuurder corporatie Welbions Hengelo: ‘Mensen laten ons gewoon niet binnen’

Droom Santiago komt uit: internatio­na­le pianotop­pers naar Twente

HENGELO - In Amsterdam is het een gekoesterde traditie: de concertserie met meesterpianisten in het Concertgebouw. Twente volgt komend seizoen. Zes internationale toppers, onder wie Arcadi Volodos en Stephan Kovacevich spelen in de Waterstaatskerk in Hengelo.

18 juni