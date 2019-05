Bestuurster scootmobiel in ziekenhuis in Hengelo

Onze wortels Ma­rie-So­fie's overgroot­va­der kwam als gastarbei­der naar Twente, maar waar ligt haar toekomst?

3 mei HENGELO - De dit jaar overleden overgrootvader van Marie-Sofie kwam als een van de eerste gastarbeiders met een Syrisch-orthodoxe achtergrond naar Twente. Zijn achterkleinkind heeft hij maar kort gekend. De ouders van het meisje hopen dat zij iets zal bewaren van de wortels die opa in Zuid-Oost Turkije had. Deel één van een vijfdelige serie over het leven van een familie uit de Twentse Suryoye-gemeenschap.