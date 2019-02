Bevolkingsonderzoek na open tbc bij leerling ROC in Hengelo

De open tbc werd geconstateerd bij een student aan de opleiding tot juridisch-administratief dienstverlener bij het ROC van Twente in Hengelo. Over het specifieke geval kan de GGD uit privacy-overwegingen niet veel melden. Alleen dat het onder omstandigheden nu goed gaat met de persoon.

De diagnose dateert al van begin oktober. Daar is toen geen ruchtbaarheid aangegeven, om onnodige onrust te voorkomen. Dat de gezondheidsdienst het nu wel naar buiten brengt, komt omdat het onderzoek ook tot onrust leidt. „Vooral veroorzaakt door onwetendheid”, aldus Inge Schreurs, verpleegkundig specialist bij de GGD. „Bij de term tbc luidt wel de bel, maar de kennis ontbreekt vaak over wat de ziekte inhoudt.”

25 gevallen

GGD Twente krijgt jaarlijks te maken met zo'n 25 gevallen van gesloten tbc. Dat wil zeggen dat bij de patiënt wel een bacteriële infectie is vastgesteld en dat hij of zij klachten heeft, maar de ziekte kan niet worden overgedragen. Bij zo'n vier, vijf gevallen is sprake van open tbc. De constaterende arts is verplicht om die te melden bij de GGD. Dan is er wel gevaar op besmetting via kleine waterdruppeltjes, die bij bijvoorbeeld een hevige hoestbui vrij kunnen komen.