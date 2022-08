Bewindvoerders slaan alarm vanwege extreem hoge energiekosten: ‘Van de 1030 euro in de maand, gaat 700 op aan energie’

Angstaanja­gen­de bedreiging met enorme machete hakt er flink in bij computer­win­kel in centrum Hengelo

HENGELO - Het is een zeer heftig incident dat zich vorige maand heeft afgespeeld in een winkel in het Hengelose centrum. Met een grote machete bedreigt een man een medewerker van een computerzaak. Het slachtoffer zit nog steeds ziek thuis.

5 augustus