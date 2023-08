Met foto's Eddy (68) uit Weerselo keert elke week terug naar de bronstijd in Uelsen: ‘Geweldig om bezoekers over het leven in die tijd te vertellen’

Het Bronzezeithof in Uelsen, net over de grens. Alsof je terugkeert in het verre, verre verleden: de bronstijd. Het is een van de favoriete plaatsen van Weerseloër Eddy Reijers (68). Hij geeft er rondleidingen.