Bewoner naar ziekenhuis na woningoverval in Hengelo; politie zoekt twee verdachten

De overval vond plaats in een woning in de Hengelose wijk Klein Driene. De politie roept buurtbewoners via Burgernet op om uit te kijken naar de daders. De politie zoekt twee jonge jongens van ongeveer achttien jaar oud. Ze droegen tijdens de overval een donkere jas met capuchon.



De hulpdiensten zijn inmiddels ter plaatse in de Griegstraat. De politie maakt bij de zoektocht naar de daders ook gebruik van speurhonden. De twee daders zouden lopend zijn vertrokken. Het is ook niet bekend of er bij de overval een wapen is gebruikt.