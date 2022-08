‘Bewoners appartementen oude bieb Hengelo bepalen straks zelf openbaarheid pand’, maar verzet tegen verbouwing gaat door

eens een tukker Sonja Pot liet Hengelo achter voor het avontuur­lij­ke Australië: ‘Teruggaan zou een straf zijn’

Sonja Pot (53) uit Hengelo verliet het Oosten voor een toekomst Down Under. Na een Google-sessie is ze samen met haar gezin naar Australië verhuisd. Nu woont ze al veertien jaar in Avoca Beach in New South Wales.

21 augustus