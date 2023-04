Bewoners De Eschhof in Borne hoeven eindelijk geen nummertje meer te trekken om te douchen

Mevrouw Leushuis, want zo wordt ze het liefst genoemd, zit tevreden in haar luie stoel en kijkt nog eens rond in haar nieuwe appartement in De Eschhof. Wat ze er van vindt? „Groot. Ik kan er wel in dansen.” Fysiek is dat wat lastiger. Maar gisteren, toen ze haar 90ste verjaardag vierde, kon ze in ieder geval gasten ontvangen. „Voorheen had ik daar geen ruimte voor.”