Bezwaren veranderen niets aan plan Huis van Borne: ‘Oud Borne mag geen openluchtmuseum worden’

Het werd run-bi­ke-runwinnaar Koen Wiggers tijdens het fietsen even zwart voor de ogen: ‘Oei, dacht ik na de eerste loopaf­stand’

Koen Wiggers is helemaal naar de filistijnen als hij na 1 uur en ruim 25 minuten de finish in hartje Deurningen passeert. Vervolgens zit hij minutenlang zwijgend op de grond. Het kwik tikt dan de 31 graden aan. Het zweet gutst langs zijn lichaam. Drinken is op dit moment de primaire levensbehoefte van de atleet.