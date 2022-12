Bianca & Verónica uit Hengelo: 40 jaar geen contact, en toch nog (of wéér) Best Friends Forever

Lek is gevonden en gedicht, kruising in Hengelo-Zuid weer geopend

HENGELO - Er is wekenlang gewerkt om een lekkende waterleiding te dichten. De boel is gerepareerd: de kruising Breemarsweg-Haaksbergerstraat-Oelerweg in Hengelo is donderdagavond weer geopend voor alle verkeer.

22 december