Bij dit bedrijf in Borne draait alles hartje zomer al om Kerstmis: ‘Bij krappe arbeidsmarkt, wordt het pakket groter’

Oldenzaal­se buurt in rep en roer door verkeerd bord over sluiting speeltuin

Een bord bij de speeltuin aan De Grevinkhof heeft voor ophef gezorgd in de buurt. Op het bord staat de tekst: deze speelplek wordt binnenkort verwijderd. Tot grote frustratie van de bewoners, die bij de gemeente aan de bel hebben getrokken over het opdoeken van hun geliefde plek. Maar of het ook zo'n vaart zal lopen..?