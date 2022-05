Bij gebrek aan dappere dodo’s verliest Hengelo een puike wethouder

Me­ga-or­der definitief: Thales gaat Nederland­se spoor veiliger maken

HENGELO - Thales in Hengelo heeft de opdracht voor het bouwen van een nieuw beveiligingssysteem voor het Nederlandse spoorwegnet definitief binnen. Er is in totaal 420 miljoen euro mee gemoeid. Opdrachtgever voor de bouw van het Central Safety System (CSS) is ProRail, de beheerder van het Nederlandse spoorwegnet.

25 april