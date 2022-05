Bij gebrek aan trottoirs moet je in de States wel met de auto

Huizen in Hengelo staan wagenwijd open bij renovatie; ‘de gelegen­heid maakt de dief’, weet de professor

HENGELO - Yvonne Olthuis-Kosters verbaasde zich erover dat het huis van haar vader alsmaar open stond tijdens het groot onderhoud. Nu is hij een gouden armband kwijt. Hij is de zoveelste. Professor misdaadwetenschap Marianne Junger van Universiteit Twente zegt dat de gelegenheid de dief maakt. Corporatie Welbions bekijkt voortaan per project of meer maatregelen nodig zijn, zoals cameratoezicht.

