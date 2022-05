Bijna tachtig jaar na de crash van vijf Britse vliegeniers is het oorverdovend stil in het Oeler bos

Dat een vliegtuig zich in 1943 in de bodem van Oele boorde is in de buurtschap algemeen bekend. Maar waar de Wellington-bommenwerper nou zijn Waterloo vond? Nico Franken, bewoner van de Oelerhoeve, kan geen precieze stip op de kaart zetten. Verschillende andere bewoners van Oele ook niet. Franken: „Ik weet alleen dat het vliegtuig met de neus in de grond zat, ergens in het bos bij het Oelerschoolpad. Mijn vader vertelde dat.” Het was een graad of 15, die dag. De wind kwam uit het noordwesten.