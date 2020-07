Bloederig incident in Hengelose bar: man krijgt stuk glas in zijn hals bij ruzie

HENGELO - Een man uit Hengelo is afgelopen weekend gewond geraakt bij een incident in het uitgaansleven in diezelfde plaats. In Bar Simoon kreeg hij bij een ruzie een stuk glas in zijn hals, met een hevige bloeding als gevolg. De politie doet onderzoek, de man is aangeslagen. „Ik ben voor mijn leven lang verminkt.”