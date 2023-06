Bloemist dicht door brandschade, bewoners voorlopig niet terug naar kamers Krabbenbosweg

Noodlijden­de stichting 55 plus gaat niet zomaar ten onder, gemeente is bereid te helpen

De Stichting 55 plus in Enschede blijft bestaan. Hoe is nog onduidelijk, maar wethouder Niels van den Berg en de gemeenteraad zijn bereid zich ervoor in te zetten. Dat bleek maandagavond in de gemeenteraadsvergadering.