BN’ers komen speciaal voor shoot met fotografe Mireille (44) naar Twente: ‘Kiek ’m dan!’

Griezelen en gruwelen aan Enschedese­straat in Hengelo: ‘Iedere Halloween een uitdaging er iets moois van te maken’

HENGELO - Pompoenen en heksen, spinnenwebben en grafstenen en skeletten en vaten met nucleair afval. Het zal velen ontgaan dat Halloween voor de deur staat, maar in huize Mulder aan de Enschedesestraat in Hengelo is het een moment om flink uit te pakken. Inge ter Heege-Mulder „Het is leuk voor onszelf maar vooral ook voor alle voorbijgangers.”

30 oktober