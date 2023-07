Boer (32) in stabiele toestand na onverwachte koe-aanval: ‘Hitte veroorzaakte stress bij het dier’

Nieuwsupdate Schrijven over een nieuw azc stemmingma­ke­rij? Kom op zeg

In het geval je het gemist hebt: Holten krijgt een asielzoekerscentrum. En wij schrijven onze vingers blauw over dat nieuwe azc. Over het hoe en waarom en we vragen ook reacties uit het dorp. Volgens sommige mensen is dat stemmingmakerij. Hebben ze een punt?