Boeren blokkeren nog steeds toegang tot afvalverwerker Twence in Hengelo

De wondere wereld van privédetec­ti­ves: ‘Een damestoi­let ingaan is raar, maar soms moet het’

Fraudezaken in het bedrijfsleven, kwesties rondom alimentatie, stalking: het zijn tijdrovende onderzoeken, waar de politie niet altijd capaciteit voor heeft. Het alternatief? Een privédetective inschakelen. Niet goedkoop, maar het gebeurt steeds meer, zien ze bij Bravo Recherche in Hengelo. Het bureau leidt daarom nu zelf nieuwe mensen op. „Iedereen wil scoren in dit vak. Dat is gewoon zo.”

27 juni