Boeren protesteren voorafgaand aan gemeenteraadsvergadering in Hengelo

Vrouw raakt gewond nadat ze tegen busje en stapel stenen botst in Hengelo

HENGELO - Een vrouw is dinsdagmorgen gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op het Befloplein in Hengelo. Ze reed met haar auto over een terrein waar bouwvakkers aan het werk waren, waarna ze tegen een busje en een stapel stenen tot stilstand kwam.

5 juli