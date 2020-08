Boerenprotest in Hengelo werd niet gemeld, maar mocht toch doorgaan

Bridgers Hengelo en Borne staan te popelen om weer te beginnen

7 augustus HENGELO - Ben Zuidinga, bestuurslid van Stichting Bridgestad Hengelo, stelt dat er in september weer coronaproof gebridged kan worden in het Hengelose Denksportcentrum en in beide locaties in Borne, volgens de geldende richtlijnen van de overheid.