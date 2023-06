Bomenkap voor uitbreiding Dalmeden Hengelo stuit op weerstand bij huidige bewoners

Ontdekt op Google Italiaans leren? Fiona uit Borne geeft les aan huis: ‘Dit is meer dan taal alleen’

Google Maps heeft vele geheimen. Surfend over het net doe je opvallende vondsten. Zo heb je aan de Bornerbroeksestraat 87 in Borne Tutta Lingua. Hier geeft Fiona Stramigioli-Woering Italiaanse les. „Italië is het land waar ik van hou.”