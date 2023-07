Bonje bij Hospice Holos: coördinatoren ziek thuis en vrijwilligers voelen zich aan de kant gezet door professionals

Dit Hengelose winkelcen­trum gaat op de schop en vooral voor ouderen wordt het beter

Het moet eerst lelijk worden voordat het weer mooi wordt. Dat credo gaat op voor het winkelcentrum Groot Driene in Hengelo. De parkeerplaatsen liggen er omgewoeld en ontoegankelijk bij en het fietspad is verdwenen. Wat is er aan de hand?