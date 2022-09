Bonkende bassen Modespektakel Hengelo verstoren ‘zalige zondagsrust’ in basiliek

Afgelopen weekend waren er twee grote evenementen in Hengelo. Zaterdag was het Open Monumentendag, waarvoor verschillende panden in de stad de deuren open hadden gezet. Zondag werd in het centrum het Modespektakel gehouden. Maar kerkganger Dick Boswerger uit Hengelo heeft zich eraan geërgerd dat het zowel zaterdag als zondag nauwelijks mogelijk was de basiliek aan de Enschedesestraat binnen te komen.