Borne deelt zorgen over huishoudelijke hulp en haalt Thuisgenoten BTK wellicht uit de wachtkamer

De Wonne kan alsnog 12.000 euro terugkrij­gen: ‘Ze kunnen aanvraag opnieuw indienen’

Wat is de les voor woongemeenschap De Wonne, en voor iedereen trouwens: vul je belastingpapieren héél zorgvuldig in. Want een foutje kost je zomaar 12.000 euro. Maar de Belastingdienst is minder hard dan het lijkt, want de aanvraag kan opnieuw worden ingediend.