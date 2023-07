Borne doet beroep op staatssecretaris: laat onze lokale omroep bestaan

Borne wil een eigen lokale omroep behouden. De gemeente doet in een brief een beroep op staatssecretaris Gunay Uslu van cultuur en media. Zij heeft het plan om terug te gaan van 260 naar 80 lokale omroepen. Borne vreest dat daarmee de nieuwsvoorziening uit de gemeente in het geding komt.