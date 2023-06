Borne gaat strijd aan tegen reclame op monumenten aan Grotestraat

Fotoserie Mireille (46) uit Deurningen ‘viel bijna van haar stoel’ na winst wereldwij­de fotowed­strijd: haar zes beste foto's op een rij

Het goede nieuws kwam voor Mireille Droste (46) als een ‘grote shock’. De fotografe uit Deurningen eindigde met zes van haar foto’s in de top 20 (in de categorie portretfoto’s) van The Photo Contest: Shoot and Share. Een wedstrijd waarbij minstens 100.000 foto’s werden ingestuurd.