Bornse beachvolleyballer Boermans eindelijk met vaste maatje weer op podium

Beachvolleyballer Stefan Boermans uit Borne heeft samen met Yorick de Groot zilver veroverd in het Challenge-toernooi in La Paz (Mexico). Een bijzondere prestatie, want de Tukker speelde voor het eerst sinds lange tijd weer eens samen met zijn vertrouwde partner.

Het duo verloor in de finale met 2-1 van de Spanjaarden Herrera/Gavira, de nummer 14 van de wereldranglijst. Nadat de eerste set (21-17) naar de ervaren Herrera en Gavira was gegaan, kwamen de Nederlanders na een vroege achterstand in de tweede sterk terug (15-21). In de beslissende set sloeg het hoger geplaatste koppel na 4-4 een gat van vier punten, dat niet meer door Boermans en De Groot kon worden gedicht: 15-12.

Opsteker

Voor Stefan Boermans en Yorick de Groot, die zich als poulewinnaar voor de round of 16 plaatsten, was de plek op het podium niettemin een opsteker van jewelste. De Groot raakte bijna een jaar geleden geblesseerd aan zijn rug en die blessure zette de samenwerking met Boermans direct voor lange tijd op een pauze. Dat was een fikse tegenvaller. Het duo won in 2021 bij het EK nog zilver en piekten dat jaar ook met goud in het prestigieuze toernooi van Gstaad.

Pas dit seizoen konden Boermans, die vorig jaar het seizoen afmaakte met Matthew Immers, en De Groot de draad weer oppakken. Dat resulteerde in het Mexicaanse La Paz direct tot een prima resultaat. De twee blijven in Mexico. Woensdag gaat het duo verder in de kwalificatie van de Elite in Tepic.