Bornse coronapatiënte werkt op ROC van Twente: contacten moeten zich dagelijks melden bij GGD

Stoepen in Wemen­straat verdwijnen: ‘Denk aan onze ouderen’

9:19 HENGELO - Fietsers en voetgangers die samen de straat delen in een zogeheten ‘shared space’. In de Enschedesestraat zijn de reacties over het algemeen positief. Maar hoe zit dan in de Wemenstraat, waar op den duur ook een gedeelde zone komt.