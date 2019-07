Boze buizerd valt hardloper aan in buurt van Lonnekermeer

Drie flinke krassen op zijn hoofd en met nog een beetje de schrik in de benen. Hengeloër Arjen Hoogervorst is er goed van af gekomen maar wil hardlopers wel waarschuwen: let op als je door het gebied rond het Lonnekermeer wandelt of hardloopt. „Het terrein is vorig jaar flink onder handen genomen waardoor grote stukken open land zijn ontstaan. Daar zijn buizerds dol op. Ze hebben nu nog nesten en zetten de aanval in als je in de buurt komt.”