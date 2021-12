Hengelose (31) vindt ‘vreemde kleding’ in wasdroger van haar vriend en steekt zijn auto in de fik

K. was dinsdag tijdens de eerste openbare behandeling van haar rechtszaak bijna niet te verstaan via de videoverbinding met de Penitentiaire Inrichting Ter Peel in Evertsoord. Op het beeldscherm was te zien dat ze haar mond bewoog, maar er klonk slechts wat gekraak. Wat wel te zien was, was dat ze flink was aangedaan: dikke tranen rolden over haar gezicht.