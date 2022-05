Kruispunt Deldenerstraat Hengelo weer open: veel groener én veiliger

De openstelling door wethouder Gerard Gerrits en Jan Hendrik Fischer van aannemer Strukton betekent dat de doorstroming van het verkeer in de hele stad beter wordt. Met de openstelling van de kruising komt er een eind aan een groot herinrichtingsproject van wegen in het centrum dat al in 2019 is begonnen.

Vooral het nieuw ingerichte Mitchamplein is veel groener geworden. En verkeersveiliger, met vrijliggende fietspaden. „We doen veel aan de verkeersveiligheid”, zegt Gerrits woensdagmiddag, wijzend op de fietssnelweg F35 die ook nieuw is ingericht. Met intelligente verkeerslichten is de doorstroming van het verkeer ook beter. De inrichting van het kruispunt Mitchamplein-Deldenerstraat is tevens verbeterd ten opzichte van de oude situatie.

Volledig scherm Het lint is gespannen en de schaar ligt klaar: wethouder Gerard Gerrits (links) en Jan Hendrik Fischer van Strukton op het nieuwe 'groene' Mitchamplein. © Wim Goorhuis

„Het hele gebied is ook flink vergroend”, aldus de wethouder. Niet minder dan 2400 vierkante meter tegels is vervangen door groen. „Als je dat omrekent zijn dat 21.802 tegels. Dus ik denk dat wij met z’n allen het NK Tegelwippen winnen...” Gerrits, die zelf in de buurt woont, heeft de eerste complimenten voor de ‘nieuwe’ Deldenerstraat en omgeving al gekregen.

De opening van de kruising woensdagmiddag is de laatste klus van Gerrits, „niet als wethouder, wel als wethouder Mobiliteit, Verkeer en Vervoer.”

Volledig scherm © Wim Goorhuis