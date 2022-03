Lunchcafé STOET in bieb Hengelo: geen kroket maar een smoothiebowl ananas met kokossnippers

Vanaf zaterdag kan iedereen in het geheel vernieuwde lunchcafé terecht voor ontbijt, lunch of gewoon een kop koffie of thee met iets lekkers erbij. De ruimte waar voorheen Coffee Star zat, heeft een totale metamorfose ondergaan. De kleurige ronde tafels met stoelen van metaal en rotan springen meteen in het oog. Net als de vintage kast uit de jaren 60 in één van de zitjes met comfortabele fauteuils en banken langs het raam aan de achterzijde van de bibliotheek. Die zitjes worden van elkaar gescheiden door open stellingkasten met groene planten en retro vazen. Natuurlijk ontbreekt de speelhoek voor kinderen niet.