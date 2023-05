Missie op Vondersweijde volbracht, kampioen Quick’20 naar vierde divisie

Advocaat heeft grote twijfels over nieuw onderzoek vuurwerk­ramp Enschede

Advocaat Gabriël Meijers is niet gerust op de uitkomst van het nieuwe onderzoek naar de vuurwerkramp in Enschede. Meijers vreest dat één van de belangrijkste vragen helemaal niet behandeld gaat worden. De vraag: is de veroordeling destijds van de twee directeuren van het ontplofte vuurwerkbedrijf S.E. Fireworks terecht geweest?