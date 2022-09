Postpakket kwijt in Hengelo, buurman ten onrechte beschuldigd van diefstal

Wereldbe­roemd kunstbloe­men­be­drijf uit Hengelo in Zweedse handen

HENGELO - Hun kunstbloemen staan in het Londense warenhuis Harrods en zijn over de hele wereld te zien in Louis Vuittonreclames met Emma Stone. Het werk van Sill-ka uit Hengelo bleef niet onopgemerkt. Deze week maakte het bedrijf bekend dat het is overgenomen door Zweedse investeerders.

26 augustus