Brand bij BBQ- en grillrestaurant in Hengelo

Het is 11 uur in de ochtend. Doorgaans niet het moment van de dag dat Kees de Groot al ‘aan’ staat. Maar nu is alles anders. De twintigste editie van zijn Gogbot Festival komt eraan. Zijn laatste als artistiek directeur. En dus is De Groot ook ’s ochtends bezig met het laatste regelwerk voor zijn kindje.