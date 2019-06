Brand bij Twence: rookontwikkeling beperkt, stankoverlast blijft

Volgens woordvoerder Loes Hilberink van de brandweer Twente hebben de eerste metingen ter plekken dat er bij de brand geen giftige stoffen zijn vrijgekomen. Wel is er in de directe omgeving sprake van stankoverlast. Eerder op de avond gaf de brandweer kijkers en omwonenden het advies om uit de rook te blijven.



Over de oorzaak wil Hilberink officieel nog niets zeggen, maar opnieuw lijkt broei de reden waarom er brand is uitgebroken bij Twence. De brand is alweer de vierde deze maand. Ook in de nacht was donderdag op vrijdag was er sprake van een kleine broeibrand. Ook toen waren eenheden van de brandweer ter plekke.