Brand verwoest auto bij schadeherstelbedrijf in Hengelo

Commer­ciële ruimtes in kerk geschrapt, maar Berghuizen krijgt wel een Mariahuys en Berghuys

Geduld is een schone zaak bij een project als de herontwikkeling van de Mariakerk in Berghuizen. Met het schrappen van de winkelruimten is een belangrijke hobbel genomen. Nu nog overeenstemming met de omwonenden en de gemeente over het aantal parkeerplaatsen.