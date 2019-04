Brandon en Maike uit Hengelo haalden nooit hun diploma, maar vonden toch werk

Hengelose wethouder: ‘Geen nestkast­jes in openbaar groen’

22 april HENGELO - Sommigen zeggen dat het de oplossing is tegen de eikenprocessierups. Hang nestkastjes in de bomen voor koolmezen, want die hebben de rups als lekkernij op hun menu staan. “Maar dat is helemaal niet bewezen”, zegt wethouder Mariska ten Heuw.