Brandweer bevrijdt duiven uit net aan balkon in Hengelo

Esther raakte verknocht aan Kristalbad in Hengelo: ‘In deze wereld vind je blijdschap om de hoek’

HENGELO - Bovenin de toren van een van de best bewaarde geheimen van Twente legt Esther de Bruijn in het lentezonnetje uit, waarom ze over haar lievelingsplek wil vertellen. „In een wereld vol zorgen vind je blijdschap soms om de hoek”, zegt ze. „Daarom wil ik mijn verhaal delen.” Verknocht aan het Kristalbad.

24 maart