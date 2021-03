Brandweer geeft sein meester bij Thales: geen gevaar meer voor omgeving

video/updateHENGELO - Het gebouw van Thales aan de Zuidelijke Havenweg in Hengelo is woensdagochtend ontruimd vanwege vrijgekomen dampen, die later over Hengelo waaiden. Inwoners in de omgeving werd met klem verzocht binnen te blijven. Inmiddels heeft de brandweer de situatie op het terrein van Thales onder controle en is er geen gevaar meer voor de omgeving.

Liefst drie noodmeldingen werden deze woensdagochtend verstuurd aan mensen in de omgeving. Twee keer met het dringende verzoek in een NL-Alert: blijf binnen vanwege een ongeval met een giftige stof bij Thales in Hengelo. ‘Sluit ramen en deuren en wacht op nadere info.’

Geen gevaar meer voor omgeving

Omstreeks half tien gaf de brandweer het sein meester en werd een afsluitende noodmelding verstuurd naar veel mobiele telefoons in Twente: er is niet langer een gevaar voor de omgeving buiten het terrein. Waarna het afsluitende NL-Alert is verzonden.

De gifwolk die daarvoor over Hengelo en richting Enschede waaide, zorgde voor veel opschudding. De oorzaak is waarschijnlijk een chemische reactie bij Thales geweest, waarna een gelige rook ontstond die over het terrein waaide. Het pand is ontruimd, personeel moest in eerste instantie naar buiten.

De brandweer rukte met meerdere eenheden uit. De damp die vrijkwam, werd door de brandweer ‘neergeslagen’ met bluswater.

Zwembadlucht

De brandweer kreeg veel vragen over de stof die vrijkwam. ‘In de bak zat een mengsel van zuren en door nog onbekende oorzaak volgde een reactie en zijn er nitreuze dampen (mengsel van gassen, red.) vrijgekomen. Bij alle metingen in de omgeving hebben wij geen verhoogde concentraties van gevaarlijke lucht gemeten’, twitterde Brandweer Twente. Wel konden mensen in de omgeving van Thales een zwembadlucht ruiken.

NL-Alert

Volledig scherm Een gele giftige stof boven Hengelo deze woensdag, die onder meer neersloeg op de Breemarsweg (links). © fotobewerking

De NL-Alert die eerder op de woensdagochtend werd verzonden, bereikte veel mensen in Twente. Die kregen in eerste instantie het advies om, wanneer je je in het gebied Hengelo Centrum en Zuidelijke Havenweg begaf, naar binnen te gaan, ramen en deuren te sluiten en de ventilatie te sluiten.

Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.

Volledig scherm Mensen die zich in het rode gebied bevinden worden geadviseerd naar binnen te gaan, ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. © Screenshot NL-Alert

Volledig scherm Op de Industriestraat is goed te zien hoe de damp neerslaat op de weg. Het advies van de brandweer: blijf binnen © GinoPress

Scholen Hengelo openen deuren weer

Eerder vanochtend besloten het Twickel College en het ROC van Twente in Hengelo de deuren te sluiten vanwege de NL-Alert. Inmiddels melden het Twickel College en het ROC van Twente dat de deuren weer geopend zijn omdat het bericht om thuis te blijven is ingetrokken.

‘De school is weer open en de leerlingen kunnen weer komen’, aldus het Twickel College op Facebook. Het ROC van Twente schrijft dat de locaties in Hengelo (Gieterij, het Techniekhuis en de Lansink Veste) weer toegankelijk zijn.

Volledig scherm Vanwege het vrijkomen van een giftige stof is Thales in Hengelo woensdagochtend ontruimd. © News United / Jack Huygens

Volledig scherm Eenheden zijn massaal ter plaatse en gaan zo met een drone de lucht in. © Angelique Kunst

Volledig scherm De politie en brandweer aanwezig in Hengelo © hetoog.nl/Cees Elzenga

Volledig scherm Overleg op het terrein van Thales © hetoog.nl/Cees Elzenga