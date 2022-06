Brasserie Marktzicht kopje onder door corona en verbouwing plein

Scooterrij­der uit Hengelo met kort lontje mishandelt Rijssenaar: ‘Ik had die avond op het verjaar­dags­feest in elk geval wel iets te vertellen’

ALMELO/RIJSSEN - Automobilist T. (41) uit Rijssen werd bijna twee jaar geleden mishandeld na een ‘aanrijding’ op de Opbroekweg. Scooterbestuurder K. (21) uit Hengelo had een kort lontje en sloeg de Rijssenaar nog door het open autoraam meerdere keren hard in het gezicht en trapte daarna een flinke deuk in het portier.

