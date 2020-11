Broers Gerrit en Hendrik uit Hengelo uniek in de geschiedenis van het Vreemdelingenlegioen

Goten rondom recreatie­ba­den Twentebad in Hengelo lek: repareren duurt de hele maand december

22 november HENGELO - Even niet van de glijbaan of de duikplank de komende weken: de recreatiebaden van het Twentebad in Hengelo gaan tot en met december dicht. De aannemer wil een hardnekkige lekkage in de constructie rondom de goten aanpakken. Ook wordt groot onderhoud gepleegd aan de recreatiezaal, glijbanen, duikplanken en de klimwand.