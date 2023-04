Brookhuis verliest regiovervoer in Twente en vecht dat aan: ‘Kapitale fouten met gevolgen voor toekomst van bedrijf’

Voor de rechtbank in Almelo eiste Brookhuis Taxivervoer maandagochtend het terugdraaien van het besluit om Regiotaxi Twente aan Willemsen de Koning te gunnen. Het gaat om zogenoemd maatwerkvervoer voor mensen die tegen een gereduceerd tarief met de taxi naar het ziekenhuis of op bezoek bij vrienden of familie kunnen. Het gaat om een grote klus, waarmee in een periode van vijf jaar een bedrag van 2,8 miljoen euro is gemoeid. Tien Twentse gemeenten werkten voor de aanbesteding samen, alleen Almelo, Borne, Hof van Twente en Rijssen-Holten deden niet mee. De gemeente Oldenzaal, waar Brookhuis Taxivervoer is gevestigd, leidde de aanbesteding.