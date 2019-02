Bruiloft loopt uit op nachtmerrie: 2 gewonden bij schietincident in Beckum

Kunst als aankleed­pop

2 februari Ik heb de ballen verstand van kunst. Maar mijn interesse heeft het wel. Petje af voor kunstenaars die met een beeld, schilderij, installatie, voorstelling of muziekstuk in staat zijn mij op een andere manier naar de wereld of mezelf te laten kijken. Papiertje van de AKI op zak of niet, het zal me boeien.